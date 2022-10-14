Uğurcan Çakır: 'Takım olarak çok iyi mücadele ettik'

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır ve Yusuf Erdoğan 4-0 kazandıkları Monaco maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uğurcan Çakır, takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Deplasmandaki oyuna iyi başlamıştık ama 10 kişi kalınca biraz dezavantaj oldu bizim için. Orada da istediğimizi aslında yapıyorduk ama eksik oynamak çok zor. Monaco, çok iyi bir takım. Tabii daha iyi olmamız lazımdı. Bu maç onun bir telafisi oldu aslında. Çok net bir skorla, galibiyetle ayrıldık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Yusuf Erdoğan, "Avrupa'da devam etmemiz için önemli bir maçtı"

Yusuf Erdoğan ise, "Avrupa Ligi'nde devam etmek için önemli maçtı. Hem iyi oyun hem iyi skorla taraftarımızın desteğiyle birlikte önemli bir galibiyet aldık. Hedefimiz gruptan çıkmak" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin - Ozan Köse



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