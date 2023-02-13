Uğurcan Çakır'dan, taraftarlara destek çağrısı

Trabzonspor, 16 Şubat Perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Basel'i ağırlayacağı müsabaka öncesinde, kaptan Uğurcan Çakır'ın tüm takımların taraftarlarına destek çağrısı yaptığı bir video yayımladı. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Uğurcan, “UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

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