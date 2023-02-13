İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uğurcan Çakır'dan, taraftarlara destek çağrısı

Uğurcan Çakır'dan, taraftarlara destek çağrısı
Uğurcan Çakır'dan, taraftarlara destek çağrısı

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda perşembe günü oynayacakları Basel maçı öncesinde tüm takımların taraftarlarını mücadeleye gelerek depremzedelere destek olmaya çağırdı. Karşılaşmanın bilet satışından elde edilen gelirin tamamı afet bölgesine aktarılacak.

Uğurcan Çakır’dan, taraftarlara destek çağrısı - Tıkla İzle

Trabzonspor, 16 Şubat Perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Basel'i ağırlayacağı müsabaka öncesinde, kaptan Uğurcan Çakır'ın tüm takımların taraftarlarına destek çağrısı yaptığı bir video yayımladı. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Uğurcan, “UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

 

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.