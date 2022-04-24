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Uğurcan Çakır'dan uçuş anonsu: ‘Zirveye uçuyoruz'

Uğurcan Çakır'dan uçuş anonsu: ‘Zirveye uçuyoruz'
Uğurcan Çakır'dan uçuş anonsu: ‘Zirveye uçuyoruz'

Kaptan Uğurcan Çakır kokpitten Trabzonspor kafilesine anonsu kendisi yaptı.

Uğurcan Çakır’dan uçuş anonsu: ‘Zirveye uçuyoruz’ - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır Trabzon kafilesini taşıyan uçak kalkamadan önce kokpite girerek kalkış anonsunu kendisi yaptı.

Takıma ‘Kaptanınız konuşuyor' diyerek seslenen Çakır'ın anonsu “Şampiyon takımın şampiyon futbolcuları ve teknik heyeti. Kaptanınız konuşuyor. Ben Uğurcan Çakır. Trabzon için uçuş süremiz 2 saat, uçuş irtifamız 61 bin fit. Sevgili yolcular bu gece zirveye uçuyoruz. Şampiyonluğa uçuyoruz. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum” ifadelerini kullandı. Uçakta bulunan Trabzon kafilesi ise Uğurcan Çakır'ın bu anonsunu alkışlarla destekledi.

Gökmen Şahin
 

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