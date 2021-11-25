Uğur'da 54. yıl gururu

İstanbul'da 26 Kasım 1968'de ilk dersini vererek eğitim serüvenine başlayan Uğur, bugün Türkiye'nin 52 ilindeki 112 okulunda ve 127 kurs merkezinde eğitim veriyor.

54 yıldır eğitim sektörünün önde gelen aktörlerinden olan Uğur Okulları, çocuklarının iyi eğitim almasını isteyen velilerin, başarılı olmak isteyen öğrencilerin, mesleklerini profesyonelce icra etmek isteyen öğretmenlerin ve diğer eğitim paydaşlarının ‘güvenilir limanı' oldu.

DNA'mızda başarı var

Yarım asrı aşkın deneyim, vizyon ve geçmişi olan Uğur markasının, BAU Global Başkanı Sayın Enver Yücel'in başarı hikayesi olduğunu söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek “Laleli'de 3 odalı bir dershane olarak eğitim hayatına başlayan Uğur markası bugün; 4 kıtada, 9 ülkede, 6 üniversitesi, 6 dil okulu ve tüm kademelerde eğitim veren okulları bulunan BAU Global eğitim ağına dönüşmüştür. Avrupa'nın en büyük eğitim kurumu olan BAU Global çatısı altında buluşan öğrencilerimizin, dünyanın dört bir yanında bulunan okullarda eğitim ayrıcalıkları bulunuyor. Bu çatının altında öğrencilerimizi bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurumumuzun DNA'sında çok çalışmak ve başarmak ilkeleri var. Her zaman bir adım ötesini görebilen, uluslararası eğitim sistemini analiz ederek en iyi yöntemleri Türkiye'ye hızlıca adapte eden Sayın Enver Yücel'in lider bakış açısı kurumumuzun marka algısını her geçen gün biraz daha pekiştiriyor” diye konuştu.