Uğurlu öğrenciler ve veliler köy okulunun kütüphanesini kurdu

Üyeleri okulun öğrencilerinden oluşan U-Tigers Club; Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ve Okul Aile Birliği desteği ile yaptıkları kermesten elde ettikleri gelirle kütüphaneye 3 binden fazla kitap desteğinde bulundu. Kütüphanenin açılışına İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Uğur Okulları Halkalı Kampüsü okul müdürü, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

“Kütüphanemizde 3 bin civarında kitap var”

Açılışta konuşan Halkalı Kampüsü Psikolojik Danışmanı Berk Çeşmeli, öğrencilerin öncülüğünde yola çıktıklarını belirterek, “Öğrencilerimizin katılımıyla etkinlikler düzenledik. Üç gün süren kapsamlı bir kermes planlaması yaptık. Bunun sonrasında da gerekli maddi birikimi sağlamış olduk. Uğur Okulları ve İstanbul Halkalı Kampüsü'nün ve öğrencilerinin büyük bir emeği var. Kütüphanemizde yaklaşık 3 bin civarında kitap var. Bundan sonra da bu kütüphanemize kitap yardımlarına devam edeceğiz” dedi.

“Halkalı ve Çermik arasında köprü kuruldu”

Halkalı Kampüsü Psikoloğu Eser Çabuk ise sürecin bir gönüllü vasıtasıyla başladığının altını çizerek, “Eğitim gönüllüsü Dilek Feride Yalkı ve eşi Vural Yalkı, kütüphanenin kurulmasına bireysel olarak katılan insanlar. Bizi Çermik Anadolu Lisesi öğrencileri ağırladı. Beraber kütüphanemizi gezdik, kitap okuduk. Karşılıklı bir fayda sağlandı burada. Çermik Anadolu Lisesi öğrencilerinin bir kütüphanesi oldu ama Uğur Okulları öğrencileri de bu sayede çok güzel beceriler edindi. Yardımlaşma, dayanışma, empati gibi özellikleri tekrar tekrar yaşamış oldular. İstanbul ve Diyarbakır arasında, Halkalı ve Çermik arasında bir köprü kurulmuş oldu. Umarım eğitime gönül veren herkes için bir örnek olmuştur” ifadelerini kullandı.

Kütüphane kurulumunda gönüllü olarak görev alan Dilek Feride Yalkı, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki köyleri tercih ettiklerini dile getirdi. Okulun 11. Sınıf öğrencisi Beyza Altuntoprak ise okulun bir kütüphaneye ihtiyacı olduğunu kaydederek, ”Uğur Okullarına ve buna katkıda bulunan tüm eğitim severlere çok teşekkür ederim. Sayelerinde çok güzel kütüphaneye sahip olduk” dedi.

Açılışın ardından kitap okundu ve Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir tarafından Uğur Okulları Halkalı Kampüsü öğretmenlerine plaket takdim edildi.