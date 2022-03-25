Uğurlu öğrencilerden iklim krizine karşı küresel çağrı

Uğur Okulları dünyada her yıl 25 Mart'ta eş zamanlı olarak düzenlenen Küresel İklim Grevine, Türkiye'nin 52 ilindeki 112 okulunda öğrenim gören öğrencileriyle katıldı. “Bir Dünya Daha Yok” sloganıyla küresel iklim krizine karşı sorumluluk almayı amaçlayan öğrenciler, bu özel gün çerçevesinde geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hazırladıkları afişlerle daha iyi ve yaşanabilir bir dünya için harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Her kampüsten seçilen Sürdürülebilirlik Elçileri veya İklim Sözcüleri günün önemini anlatan bildiriler sundu.

Bu yıl Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarını ilke edinerek Uğur'da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı'nı başlattıklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Tarım ve Gıda, Enerji, Su ve Geri Dönüşüm olmak üzere dört tema başlığında ders içi etkinlikler, eylem planları gerçekleştirdiklerini söyledi. 25 Mart Küresel İklim Grevinde öğrencilerin farkındalık amacıyla Türkiye'nin dört yanında etkinlikler yaptıklarını belirten Çiçek, “Dünyanın geleceği için bilinçli adımlar atan nesiller yetişmek gurur verici” dedi.

Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı'nı okul öncesinden itibaren tüm kademelerdeki derslere entegre ettiklerini söyleyen Çiçek, “Bugüne kadar enerji temamız çerçevesinde 15 dakika ışık kapatma, daha az elektrikli eşya kullanma, prizdeki fişleri çekmek gibi farkındalık eylemleriyle 2 ayda evlerde kişi başı 2 ton karbon emisyonu azaltıldı. Elektrik enerjisinden kaynaklı azaltılan bu miktar doğaya her öğrencimiz için iki ağaç armağan etmeye denk geliyor. Su temamız çerçevesinde ise toplam su tüketiminde sadece 1 ayda en az bin 922,5 metreküp su tasarrufu sağlandı. Eylem planlarıyla belirlenen tüketim alışkanlıkları rutine girdiğinde bu değer yıllık 23 bin 70 metreküp oluyor. Bu değer Türkiye'nin en büyük 9. gölü olan Uluabat Gölü'nün su miktarının neredeyse yarısına denk geliyor” diye konuştu.

Dünya saatine destek

26 Mart'ta gerçekleşecek dünya saati uygulamasına da destek vereceklerini söyleyen Nil Çiçek, “Yarın tüm okullarımızda ve evlerimizde 20.30-21.30 saatleri arasında ışıkları 1 saatliğine kapatacağız. Dünyanın dört bir yanından bu etkinliğe katılan milyonlarca insanla birlikte gezegenimizin sesi olmak istiyoruz” dedi.