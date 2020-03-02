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Uğurlu öğretmenler “iyilik peşinde” koştu

Uğurlu öğretmenler “iyilik peşinde” koştu
Uğurlu öğretmenler “iyilik peşinde” koştu

Ülkemizdeki yardımseverlik bilincinin geliştirilmesine öncülük etmek için düzenlenen RUNATOLIA Maratonu’nda Uğurlu öğretmenler TEGV için koştu.

Antalya'da gerçekleşen RUNATOLIA Maratonu'na Uğur Okulları Batı Akdeniz Bölgesi Ortaokulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi öğretmenleri ve gönüllü öğretmenler katılarak destek sağladı. Öğretmenler, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın “Bir Çocuk Değişsin, Türkiye Gelişsin” projesi kapsamında dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara nitelikli eğitim desteği için iyilik peşinde koşarak adımlarına anlam kattılar. 1 Mart Pazar günü gerçekleştirilen koşunun ardından, Türkiye geneli Uğur Okullarında düzenlenen yardım kampanyasıyla da önemli oranda katkı sağlandı.


Bu yıl 14. kez düzenlenen RUNATOLIA Maratonu'nda, çevresini bilinçlendirerek harekete geçirmeyi amaçlayan Uğurlu öğretmenler, öğrenciler ve veliler konuyla ilgili farkındalık oluşturmayı hedefledi.

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