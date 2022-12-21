UKOME Aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı toplantısı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıda görüşülmesi beklenen toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifinin ise, asgari ücret belirlendikten sonra tekrar görüşülmesi kararına varıldı.
Deniz Zeybek - Emre Baba
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