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UKOME Aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi

UKOME Aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi
UKOME Aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı toplantısı yapıldı. Görüşülmesi beklenen toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifi, asgari ücret henüz açıklanmadığı için ertelendi.

UKOME Aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi - Tıkla İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı toplantısı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıda görüşülmesi beklenen toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifinin ise, asgari ücret belirlendikten sonra tekrar görüşülmesi kararına varıldı.

Deniz Zeybek - Emre Baba
 

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