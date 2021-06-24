Ukrayna 4 ülkeye PCR şartı getirdi

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, korona virüsün Delta mutasyonunun yayılmasının önüne geçebilmek amacıyla Rusya, Hindistan, İngiltere ve Portekiz vatandaşlarının Ukrayna'ya gelmesi halinde, son 48 saat içerisinde yapılmış PCR test sonucu talep edeceklerini, bu belgeyi gösteremeyenlerin ülkeye alınmayacağını duyurdu

Konuya ilişkin açıklama, Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı İgor Kuzin tarafından yapıldı ve 25 Haziran'dan itibaren prosedürün ülke genelinde uygulamaya başlayacağını duyurdu.

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İlk Delta vakası tespit edildi

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada ise korona virüsün Delta versiyonunun ülkede ilk defa bir anne ve çocuğunda olmak üzere 2 kişide tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son 24 saatlik korona virüs verilerine göre, ülke genelinde 937 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 2 bin 471 kişinin eski sağlığına kavuşarak iyileştiği bildirildi. 559 kişi hastaneye kaldırılırken 58 vatandaşın ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Bekir Keskin

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