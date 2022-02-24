Ukrayna, 40 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu

Rusya'nın Ukrayna topraklarına bu sabah saatlerinde başlattığı harekatın ardından Rus birlikleri, Odessa, Kiev, Harkov başta olmak üzere tüm ülke genelinde askeri noktaları vurdu. Ukraynalı yetkililer, Rus bombardımanı sonucunda 40 Ukrayna askeri ve 10 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalılara silah çağrısında bulunarak Ukrayna halkına, “Ülkemizi savunuyoruz, ülkemiz için savaşıyoruz ve ülkemizi koruyoruz. Ülkeyi savunmak isteyen herkese silah vereceğiz. Ukrayna'yı desteklemeye hazır olun” diyerek seslenmişti.