İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ukrayna, 7 Kızıl Ordu askerinin naaşını Rusya'ya teslim etti

Ukrayna, 7 Kızıl Ordu askerinin naaşını Rusya'ya teslim etti
Ukrayna, 7 Kızıl Ordu askerinin naaşını Rusya'ya teslim etti

Ukrayna’da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden 7 Kızıl Ordu askerinin naaşları Ukrayna’dan Rusya’ya resmi törenle gönderildi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki tansiyon giderek düşüyor. Ukrayna askerlerinin Kerç Boğazı'nda Rusya tarafından Ukrayna'ya teslim edilmesi ve ardından Ukrayna'nın savaş gemilerini iade etmesiyle başlayan süreç, bu kez Ukrayna'nın Rusya'ya Kızıl Ordu askerlerinin naaşlarının teslim edilmesiyle devam etti. Sovyetler Birliğinin 2. Dünya Savaşı sırasında Alman askerlerinin ateş açmasıyla yaşamını yitiren askerlerinin kaybolan cesetlerinin bulunması ile ilgili kazılar sürerken Ukrayna'nın Harkov, Poltava ve Vinnitsa bölgelerindeki kazılarda Kızıl Ordu'ya mensup 7 askerin cesedine ulaşıldı. Rusya'da hayatını kaybeden askerlerin naaşlarını Ukrayna'dan kendilerine teslim edilmesini istedi.

Ukrayna-Rusya sınırından naaşlar gönderildi

Rusya'nın Kızıl Ordu askerlerini talep etmesinin ardından Ukrayna, askerlerin naaşlarını Rusya'ya iade etmeyi kabul etti. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra tabutlar Nekhoteyevka bölgesindeki Ukrayna-Rusya sınırından resmi törenle geçirildi. Ukraynalı yetkililer tabutları omuzlarında götürdü. Rusya tarafı, Ukrayna tarafına teşekkürlerini sunarken, sınırda resmi tören yapıldı. Ukrayna Halk Tarihi lideri Yaroslav Zhilkin yaptığı konuşmada, 1942 yılında 260 bin civarında askerin kayıp olduğunu dile getirdi. Askerlerin naaşları, sınırda yapılan törenin ardından Rusya'da gerçekleşen törenle toprağa verildi.

Erhan Altıparmak

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.