Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: 'Karadeniz Tahıl Girişimi devam ediyor'

Rusya tarafından 29 Ekim'de güvenlik sorunu gerekçe gösterilerek askıya alındığı duyurulan tahıl anlaşmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Karadeniz Tahıl Girişimi devam ediyor. 3 Kasım Perşembe günü tarım ürünleri taşıyan 8 geminin daha 'tahıl koridoru'ndan geçmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) gerekli bilgiler verildi. Ayrıca yarın Boğaz'da denetimler yapılacak" dedi.



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