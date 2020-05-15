Ukrayna, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 3 ülkeye daha uçuşları yeniden başlatıyor

Ukrayna yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşları yeniden başlatıyor. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Altyapı Bakanlığı Sözcüsü Oksana Gerasimova tarafından yapıldı. Gerasimova yaptığı açıklamada, "Temmuz ayından itibaren Türkiye, Mısır ve Gürcistan'a uçuşların yeniden başlatılması planlanıyor. Başka bir ülke de özel charter uçuşları için izin verirse onlarla da uçuş seferlerini başlatırız" şeklinde konuştu.

Daha önce Ukrayna Havayolları (UIA) Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'ne, İngiltere'ye, Almanya'ya ve İsrail'e uçuşların 23 Mayıs'tan itibaren başlatılacağı ve biletlerin satışa çıkarıldığı açıklanmıştı. Böylelikle Ukraynalılar başkent Kiev'den 7 ülkeye seyahat edebilecek.

"Ukraynalılar iyi bir tatili hak etti"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere Ukrayna'da katıldığı bir televizyon programında, "Hepimiz zor dönemlerden geçiyoruz. Türkiye olarak Temmuz ayında turistler için turizm sezonunu açacağız. Ukraynalılar iyi bir tatili hak etti. Herkesi bekliyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelindeki korona virüs vakası 17 bin 330'a, can kaybı ise 476'ya yükseldi.

Bekir Keskin