Ukrayna: 'Aşılama süreci 5 aşama halinde gerçekleşecek'

Korona virüs (Covid-19) vaka sayısının 1 milyonu aştığı Ukrayna'da, 2021 yılının ilk yarısında temin edilmesi planlanan aşının hangi aşamalar halinde vatandaşlara uygulanacağı açıklandı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, aşılama sürecinin 5 aşama halinde gerçekleşeceğini ifade ederek, “Aşı ilk olarak sağlık personellerine ve Ukrayna Ordusu mensuplarına uygulanacak. Bu aşamada yaklaşık 355 bin kişinin aşılanması planlanıyor. İkinci aşama sağlık hizmetleri veren işletmelerdeki 2 milyon 300 bin kişi aşılanacak. Üçüncü ve dördüncü aşama ülkenin güvenliğinden ve refahından sorumlu 18 milyon 200 bin kişiye aşı uygulanacak. Beşinci aşamada ise aşı, halkın geri kalan kısmına, yaklaşık 19 milyon kişiye uygulanacak” ifadelerini kullandı.

“Aşıyı ilk temin edecek ülkeler listesinde değiliz”

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD basınına yaptığı konuşmada, “Maalesef Ukrayna'nın dünyadaki pozisyonundan dolayı Covid-19 aşısını ilk temin edebilecek ülkeler arasında değiliz. Aşıyı erken temin edebilmek için farklı yollar arıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Zelenskiy, Avrupa Birliği'ne üye olan Polonya'nın arabuluculuğu üzerinden aşıyı temin edebilmek için iki devlet arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilerde, son 24 saatte yapılan 66 bin 358 Covid-19 testinden, 11 bin 490 kişinin pozitif vaka olduğu ve 2 bin 721 kişin hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, 15 bin 775 kişinin ise tedavisinin tamamlanmasının ardından eski sağlığına tekrar kavuştuğu bildirildi. Son 24 saat içinde Covid-19 nedeniyle 223 kişi ise hayatını kaybetti. Son açıklamayla birlikte ülke genelinde yapılan test sayısı 5 milyon 390 bin 952'ye, pozitif vaka sayısı 1 milyon bin 132'ye, iyileşen kişi sayısı 631 bin 435'e ve can kaybı 17 bin 395'e yükselmiş oldu.

Bekir Keskin

