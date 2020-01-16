İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ukrayna: 'Avustralya, yangın için yaptığımız teklifi geri çevirdi'

Ukrayna: 'Avustralya, yangın için yaptığımız teklifi geri çevirdi'
Ukrayna: 'Avustralya, yangın için yaptığımız teklifi geri çevirdi'

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avustralya’ya yangın söndürme çalışmaları için yaptıkları yardım teklifinin geri çevrildiği duyuruldu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının yayınladığı mesajda, “Avustralya'ya yangın söndürme araçları, itfaiye erleri, altyapı yenileme çalışmalarına destek, mağdurların ihtiyaçlarının giderilmesi gibi konu başlıklarını içeren yardım teklifimiz, ‘yeterli imkanlara sahibiz' cevabıyla geri çevrildi” ifadelerine yer verildi.

Yayınlanan mesajın devamında, Avustralya'nın yardım talep etmesi halinde yangın söndürme ekipmanları ve yaklaşık 200 kişiden oluşan itfaiye timinin, kiralanacak bir özel uçakla 48 saat içinde olay yerinde olabileceği de belirtildi.

Aylardır süren yangında, ölen yüzlerce hayvanın yanı sıra 20 kişi hayatını kaybetti ve bin 500 yerleşim birimi yangında zarar gördü. Avustralya yönetimi askeri gemilerle sadece deniz yoluyla ulaşılabilen yerleşim yerlerine insani yardım takviyesinde bulunuyor. 40 dereceyi aşan sıcaklar yüzünden yangının ilerlemeye devam ettiği belirtiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.