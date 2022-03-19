Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: '7 tahliye koridorundan 9 bin 145 kişiyi tahliye ettik'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız sürerken, Ukrayna tarafı ise sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesine devam ediyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, ülkedeki sivillerin tahliyesine ilişkin verilere değinerek, "18 Mart tarihli 7 insani koridorlarından 9 bin 145 kişiyi tahliye ettik. Bin 124'ü çocuk olmak üzere 4 bin 972 Mariupol sakini Zaporijya'ya ulaştı. Sumi Bölgesi'nden 4 bin 173 kişi tahliye edildi. İnsani koridorlarda hareket eden Mariupol sakinleri için Berdyansk'a yakıt tedariki yapıldı. Zaporijya'dan Berdyansk'a gelen otobüslerle 500 kişi alındı. Yarın Berdyansk'a, Mariupol sakinlerinin tahliyesi için 10 otobüs gönderilecek. Harkov Bölgesi'nde anlaşma yapılan insani koridorlarda sessizlik rejiminin işgalciler tarafından ihlal edilmesi nedeniyle kentteki insani yardım koridorlarının çalışmasına ara verildi. 19 Mart'ta Harkov, Herson ve Luhansk bölgelerindeki insani yardım teslimatları için güzergahlar üzerinde çalışılıyor. Kiev Bölgesi'ndeki sivillerin tahliyesine yönelik de insani koridorların oluşturulması için çalışılıyor" ifadelerini kullandı.



Erhan Altıparmak

