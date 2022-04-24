Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 'Bugün Mariupol'den tahliyeler gerçekleştirilemedi'

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Ukrayna'nın Mariupol kentinde bugün yapılması planlanan sivil tahliyeleri Rusya'nın saldırıları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, "Bugün Mariupol'den sivillerin tahliyeleri gerçekleştirilemedi. Yarın aynı bölgeden tekrar sivillerin güvenli geçişini sağlamak için tahliye çalışmaları devam edecek. Moskova'ya gidecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ateşkes talep etmeye çağırıyorum. Guterres, Moskova'da barış hakkında konuşmaya hazırlanıyorsa konuşması gereken konu bu" ifadelerini kullandı.