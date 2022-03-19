Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 'Ukrayna'dan 190 bin sivili tahliye ettik'

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, sivillerin tahliyeleri de devam ediyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, sivillerin tahliyesine ilişkin açıklama yaparak, “Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlangıcından bu yana insani yardım koridorları aracılığıyla 190 bin sivil ülkeden tahliye edildi. Kiev ve Luhansk bölgelerindeki koridorlar aracılığıyla tahliyeler bugün başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ancak kuşatma altındaki doğu liman kenti Mariupol'de Rus birlikleri, otobüslerin geçmesine izin vermedi” ifadelerini kullandı.

