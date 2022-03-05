Ukrayna Başbakanı Shmyhal'dan, IAEA ve AB'ye Zaporijya Nükleer Santrali için çağrı

Rusya, Ukrayna'ya düzenlediği işgal kapsamında dün gece saatlerinde Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlemişti. Rus birlikleri santralde kontrolü sağlamak isterken Rus ve Ukrayna askerleri arasında nükleer santralde çatışma çıkmış, çatışmalar sırasında santralin idari binasında yangın çıkmıştı.

Saldırının ardından Ukrayna tarafı ise, Rusya'nın bilinçli olarak santrale saldırdığını savunmuştu. Konuyla ilgili Rusya'yı suçlamaya devam eden Ukrayna, batılı ülkelere nükleer santrallerle ilgili çağrı yapmaya devam ediyor. Son olarak Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve Avrupa Birliği'ne (AB) müfettiş görevlendirme konusunda çağrı yaptı.

Shmyhal, "AB, IAEA ve Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği temsilcilerinden oluşan barışı koruma gruplarının, Ukrayna'daki 5 nükleer santralin tümünde güvenliği sağlama çağrısında bulunuyorum. Bu bir dünya güvenliği meselesidir" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

