Ukrayna Başbakanı Şmigal: '2 yıl daha korona virüsle yaşayabiliriz'

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ülkede Covid-19 salgınının son durumuna ilişkin yaptığı açıklamasında, virüsün uzun bir süre daha etkisini sürdürebileceğini belirterek, “Duruma göre Şubat sonuna kadar karantina devam edebilir. Tahminlere göre ise önümüzdeki 2 yıl daha korona virüsle beraber yaşayacağız. Ancak bunun hangi şartlar altında gerçekleşeceğini henüz bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. Şmigal açıklamasında, aşının Ukrayna'ya geç geleceği yönündeki tartışmalara da değinerek, “Merak etmeyin, aşı ülkemize Avrupa'dan daha geç gelmeyecek” dedi. Şmigal, aşıyı Avrupa ile aynı zamanlarda temin edeceklerini ifade etti.

“Günlük 3 bin vakadan korkuyorduk şimdi 30 binleri konuşuyoruz”

Ülkedeki vatandaşların yüzde kaçının aşılanacağı konusuna da değinen Başbakan Şmigal, “Grip aşısında olduğu gibi, pandemi sürecinin tamamen atlatılabilmesi için nüfusun yüzde 90'ının aşılanması gerekiyor ama şu anda bu imkansız. Bu kadar yüksek oranda bir aşılama programı uygulayabilecek ülke olduğunu düşünmüyorum. En fazla nüfusun yüzde 40'ı aşılanabilir, yüzde 60'ının aşılandığı bir ülke de duymadım. Eskiden günlük 3 bin vakadan korkuyorduk, şimdi ise sağlık sistemimizin 30 bin vakayı kaldırıp kaldıramayacağını konuşuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov da bir açıklama yaparak, ülkeye aşı tedariki sağlandıktan sonra haftada 2 milyondan fazla aşı yapmayı planladıklarını duyurmuştu.

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 630 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son 24 saatlik korona virüs verilerine göre, ülke genelinde yapılan 68 bin 759 korona virüs testinden 12 bin 630'u pozitif çıktı. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 944 bin 381'e ulaştı. Hastaneye kaldırılan kişi sayısı 2 bin 904 olurken, son 24 saatte 260 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı da 16 bin 256'ya ulaştı.

Öte yandan 12 bin 866 kişi korona virüsü yenerek tekrar sağlığına kavuştu.

Bekir Keskin

