Ukrayna Başkanı Zelenskiy ABD Başkanı Biden ile Washington'da buluştu

Yapılan ikili görüşmenin ardından iki lider basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk olarak konuşan Biden, Zelenskiy'i kriz boyunca gösterdiği liderlikten ötürü tebrik ettikten sonra Putin'in altyapıyı hedef alan saldırılarının masum Ukraynalılar için hayatı zorlaştırdığını söyledi.

Bugünün Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana üç yüzüncü gün olduğunu belirten Biden “Üç yüz gündür Ukrayna halkı ülkelerine sevgilerini ve kırılmaz iradelerini gösteriyor” dedi. Ukrayna'nın asla yalnız olmadığını belirten Biden tüm Amerikalıların siyasi görüş farkı olmadan Ukrayna'yı desteklediğini belirtti. Biden “Amerikan halkı her zaman zorbalara karşı ayakta durmuştur” dedi.

Savaş başlamadan evvel ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye başladığını savaşın ardından daha önce görülmemiş biçimde Rusya'ya yaptırımların başladığını söyleyen Biden, “Elliden fazla ülke yaklaşık iki bin tank, sekiz yüzden fazla topçu sistemi, iki milyondan fazla top mühimmatı ve elliden fazla mobil roket atar sistemi, hava savunma sistemi yardımında bulundu” dedi.

Müttefikler ile milyarlarca dolar yardımda bulunduklarını da söyleyen Biden, bu haftanın başında dünya bankası kanalı ile ABD halkının iki milyar dolar daha insani yardımda bulunduğunu ifade etti.

Mart 2022 tarihinden bu yana iki yüz yirmi bin Ukraynalı sığınmacıya ABD'nin kapılarını açtığını söyleyen Biden “ABD Uluslararası Geliştirme kurumu USAID iki yüz yetmiş dört milyon dolar yardımda bulundu” dedi.

Ukrayna'nın savaşta birçok çatışmayı kazandığını ve Rusya'nın beklentilerini boşa çıkarttığını belirten Biden, Zelenskiy'nin barışa hazır olduğunu ama Putin'in yanaşmadığını ifade etti.

ABD Kongresine desteği için teşekkür eden Biden kırk beş milyar dolarlık yeni bir yardımı imzalamak üzere olduğunu ifade etti. Ayrıca yeni bir kanunu imzaladığını belirten biden ABD Savunma Bakanlığının Ukrayna ile daha yakın çalışmasının önünün açıldığını belirtti.



Aydın Tuna Palabıyıkoğlu



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