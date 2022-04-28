Ukrayna Başsavcısı Venediktova: 'Bucha'da suç işlediği iddia edilen Rus askerlerinin kimliği belirlendi'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında büyük hasar gören Ukrayna'nın Bucha kentinde, suç işlediği iddia edilen Rus askerlerinin kimliği tespit edildi. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bucha'da insan hakları ihlallerine karıştığı iddia edilen Rus askerlerinin kimliği belirlendi. Bucha'daki saldırılarda 10 askerin sivillere işkence yaptığı tespit edildi” dedi.

Başsavcı Venediktova açıklamasında Rus askerlerinin 64. Motorlu Tüfek Tugayında görev alan Başçavuş Vyacheslav Lavrentyev, Er Hryhoriy Naryshkin, Er Vasili Knyazev, Onbaşı Semyon Maltsev, Er Serhiy Peskarev, Er Albert Radnaev, Onbaşı Mykhailo Kashin, Onbaşı Andriy Bizyaev, Onbaşı Dmytro Serhiienko ve Çavuş Nikita Akimov olduklarını açıkladı.

Başsavcı Venediktova yaptığı açıklamada, “Soruşturmada, Bucha işgali sırasında Rus askerlerin sivilleri rehin aldıklarını, onlara yemek ve su vermediklerini, elleri ve gözleri bağlı şekilde dizlerinin üzerinde tuttuklarını tespit etti. İnsanları dövdüler ve bazılarına sebepsiz yere işkence yapıldı" dedi. Rus askerlerinin Bucha'da iddia edilen suçlardaki rollerinin araştırıldığını belirten Başsavcı Venediktova, “Her birinin bu suçlara katılımı, savcıların ve polis memurlarının soruşturması ve koordineli çalışmasıyla belirlendi. Şu anda Bucha'daki cinayetlere katılımlarını araştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başsavcı Venediktova yaptığı açıklamada ayrıca kimliği tespit edilen Rus askerlerin fotoğraflarını paylaşarak, “Eğer bu Rus askerlerini tanıyorsanız Kiev Bölge Savcılığı ile iletişime geçin” dedi.