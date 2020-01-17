Ukrayna Cumhurbaşkanı: 'Bir şans daha veriyorum'

Ukrayna'da 4 ay önce Başbakanlık koltuğuna getirilen Aleksey Gonçaruk'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bazı politikalarını “ilkel” bulduğunu ifade ettiği telefon görüşmesine dair ses kayıtları internete sızdırılmasının ardından istifasını verdikten sonra, Zelenskiy kendisiyle Başkanlık Ofisi'nde kameraların ve kamuoyunun huzurunda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakanlar Kabinesi'nin işleyişi, bakanların maaşları, ulaşılamayan hedefler ve parlamentonun tamamıyla kurulan diyaloglar gibi konular ele alındı.

Sözlerine, “Size bir şans daha vermek istiyorum” ifadeleriyle başlayan Zelenskiy, “Şimdi devleti ekonomik ve politik olarak yaralamanın zamanı değil. Bazı dile getireceğim problemlerin çözümü halinde, size ve hükümetinize bir şans daha vermek istiyorum. Hükümetteki bazılarının dürüst ya da işinin ehli olmadıklarına dair bir düşüncem yok. Sizin onları nasıl seçtiğinizi, sizle ve onlarla neler konuştuğumuzu, hangi stratejilere sahip olduklarını hepsini çok iyi hatırlıyorum. O yüzden sizden çözmenizi istediğim konulardan bir tanesi de hükümetteki zayıf noktaları bularak onları değiştirmeniz. Başlangıçtaki bazı bakanlıkların birleştirilmesi doğruydu. Çünkü profesyonel kadro açığımız ve küçük bir bütçemiz var. Öyle düşünüyorum ki bazı bakanlıkları ayırmanın zamanı geldi” şeklinde konuştu.

Görüşmenin ardından Devlet Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, “Başbakan Gonçaruk, 4 Şubat'a kadar hükümetin ve Bakanlar Kurulu'nun, işleyişi ve görev alanlarındaki faaliyetlerini içeren geniş kapsamlı bir raporu Devlet Başkanı'na sunacaktır” ifadelerine yer verildi.

Başbakan Gonçaruk'un görüşmenin ardından görevine devam etmesi bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bu davranışı ise, halktan büyük takdir topladı.

Bekir Keskin

