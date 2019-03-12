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Ukrayna Devlet Bankası: 'Türkiye'deki hava şartları sebze piyasamızı etkiliyor'

Ukrayna Devlet Bankası: 'Türkiye'deki hava şartları sebze piyasamızı etkiliyor'
Ukrayna Devlet Bankası: 'Türkiye'deki hava şartları sebze piyasamızı etkiliyor'

Ukrayna Devlet Bankası basın ofisi “Türkiye'deki hava şartları sebze piyasamızı etkiliyor” açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Bankası'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'deki hava şartlarından Ukrayna sebze piyasasının etkilendiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada, “Şubat ayındaki verilere baktığımızda, sebze fiyatlarının artış hızında yüzde 4,6'lık artış görüyoruz. Türkiye'deki üreticileri etkileyen olumsuz hava şartları bize de yansıyor. Fiyatların artışına bağlı olarak, kaliteli ürün yelpazesi daralıyor ve un fiyatları da artıyor” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan fiyatların artmasındaki diğer bir faktörün de Ukrayna'daki hasat döneminin verimsiz geçmesi olduğu ifade edildi.  

Bekir Keskin


 

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