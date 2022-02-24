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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'Dünya Rusya'yı, barışa zorlamalı'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'Dünya Rusya'yı, barışa zorlamalı'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'Dünya Rusya'yı, barışa zorlamalı'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, İngiltere Başbakanı Boris Johson ile görüştüğünü belirterek, "Putin'i, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı, durdurmaya çağırın. Dünya, Putin karşıtı bir koalisyon oluşturmalı ve acil yaptırımlar, savunma ve mali destekte bulunmalı. Hava sahasını kapatın. Dünya Rusya'yı, barışa zorlamalı" dedi.

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