Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'İşgalciler canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere yönelik, "Minsk hariç başka şehirde olabilir görüşmeler. Biz barış istiyoruz. Biz savaşı bitirmek istiyoruz. Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü bunların hepsini teklif ettik"

"Roketlerin üzerimize yağmadığı herhangi bir ülkenin herhangi bir şehrinde olabilir. Ancak o zaman görüşmeler dürüst geçebilir ve savaşı bitirebilir"

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