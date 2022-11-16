Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Rus füzeleri dost ülkemizin toprakları olan Polonya'yı vurdu"

Rusya'nın Ukrayna kentlerine fırlattığı füzelerden birinin Polonya sınırına düşmesi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de gündemindeydi. Yaptığı açıklamada Polonya'ya taziyelerini ileten Zelenskiy, "Bugün Rusya'nın saldırıları, Endonezya, Hindistan, Çin ve savaşı bitirme ihtiyacından bahseden diğer tüm ülkeler için verdiği yanıttır. Rusya bunu bitirmek istemiyor. Bu dünyaya Rusya'nın bir cevabı oldu. Üstelik bugünkü uyarımız aslında uzun zaman önce gerçekleşti. Terör sadece bizim sınırlarınızda değil. Zaten Moldova topraklarına yayıldı. Bugün Rus füzeleri dost ülkemizin toprakları olan Polonya'yı vurdu. İnsanlar öldü. Lütfen tüm Ukraynalı kardeşlerin taziyelerini kabul edin" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın acil olarak durdurulması gerektiğini bir kez saha tekrarlayan Zelenskiy, "Ukrayna kaç kez terör devletinin ülkemizle sınırlı kalmayacağını söyleyecek? Polonya ve Baltık ülkeleri... Terörün daha da ileriye gitmesi an meselesi. Rusya'nın cezalandırılması ne kadar uzatılırsa Rus füzeleri de herkes için o kadar tehdit olacak" dedi.



Erhan Altıparmak



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