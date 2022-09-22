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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'Rusya'nın elinden veto hakkı alınmalı'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'Rusya'nın elinden veto hakkı alınmalı'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'Rusya'nın elinden veto hakkı alınmalı'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’na gönderdiği video mesaj yoluyla hitabında, "BM tarafından Rusya adil olarak cezalandırılmalı, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyindeki veto hakkı elinden alınmalı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'Rusya'nın elinden veto hakkı alınmalı' - Tıkla İzle

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na video mesaj yoluyla hitap etti. Ukrayna'nın İzyum kentinde ortaya çıkan toplu mezardan da bahseden Zelenskiy, Rusya'nın uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya, halkımıza karşı suç işledi. Bu nedenle devletimiz, Rusya'nın işlediği suçların adil bir şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Rusya'nın, BM'deki veto hakkı elinden alınmalı" dedi.

Önemli satır başları

  • “Savaştan kaçınmak için 88 görüşme yapıldı”
  • Zelenskiy'den barış için 5 madde
  • Geçtiğimiz Cuma günü BM Genel Kurulu'nda Zelenskiy'nin konuşması engellenmeye çalışılmıştı

Erhan Altıparmak

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