Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'Rusya'nın elinden veto hakkı alınmalı'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na video mesaj yoluyla hitap etti. Ukrayna'nın İzyum kentinde ortaya çıkan toplu mezardan da bahseden Zelenskiy, Rusya'nın uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya, halkımıza karşı suç işledi. Bu nedenle devletimiz, Rusya'nın işlediği suçların adil bir şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Rusya'nın, BM'deki veto hakkı elinden alınmalı" dedi.

Önemli satır başları

“Savaştan kaçınmak için 88 görüşme yapıldı”

Zelenskiy'den barış için 5 madde

Geçtiğimiz Cuma günü BM Genel Kurulu'nda Zelenskiy'nin konuşması engellenmeye çalışılmıştı

Erhan Altıparmak

İLGİLİ HABER Ukrayna-Rusya arasında 215 savaş esiri takas edildi

İLGİLİ HABER Rusya’nın seferberlik kararı sonrası AB Dışişleri Bakanlarından acil toplantı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.