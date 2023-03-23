Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Herson'da

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çatışmaların sürdüğü bölgeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Dün, Rusya ile şiddetli çatışmalara sahne olan Donetsk bölgesindeki Bakhmut şehrini ziyaret eden Zelenskiy bugün Herson bölgesine geldi. Bölgedeki yerleşimcilere Rus saldırılarının ardından yeniden elektrik sağlanması ile ilgili yetkililerden bilgi alan Zelenskiy, "Enerji sektörümüzü korumak ve restore etmek zorundayız. Tüm bu insanlara yeniden ışık sağlamak için çalışmalarını sürdüren herkese minnettarım" dedi. Zelenskiy, Herson bölgesindeki son durum ile alakalı yetkililerle toplantı yaptı.

Askerlere devlet ödülü verdi

Zelenskiy, Herson bölgesinde görev yapan askerlerle de bir araya geldi. Herson'u düşmana karşı savunan askerlere devlet ödülü veren Zelenskiy, "Devletimizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan askerlerimizi tebrik etmek benim için büyük bir onur. Bugün burada olan, olamayan, kalpleri burada bulunan tüm askerlerimize teşekkür etmek istiyorum" dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.