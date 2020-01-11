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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'İran çok yönlü soruşturmaya hazır olsun'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'İran çok yönlü soruşturmaya hazır olsun'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'İran çok yönlü soruşturmaya hazır olsun'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'ın Ukrayna uçağının yanlışlıkla düşürüldüğüne yönelik açıklamalarının ardından İran yönetimine, çok yönlü bir soruşturmaya hazır olmaları gerektiğini ifade etti.

İran yönetimi tarafından Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının yanlışlıkla düşürülmesi açıklamalarının hemen ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, "Uluslararası düzeyde oluşturulan komisyon çalışmalarını bitirmeden İran yönetimi tarafından uçağımızın kendileri tarafından düşürüldüğünün itirafı geldi. İran'ın tam ve açık yönlü bir soruşturmaya hazır olmalarını, suçluların bedelini ödemesini, cenazeleri bize teslim etmelerini, tazminat ödemelerini ve resmi yollarla diplomatik bir özür dilemesini bekliyoruz. Adaletin tam olarak sağlanması için 45 uzmanımızın tam olarak yetkilendirilmesini de istiyoruz" şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Ukrayna Havayolları'na ait 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına İran tarafından "insani bir hata ile yanlışlıkla" ateşlenen roketin sebep olduğu belirtilmişti.

Bekir Keskin

 

 

 

 

 


 

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