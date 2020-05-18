Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Kırım bir gün Ukrayna'ya dönecek'

Kırım Tatarlarının Sürgün Günü kapsamında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu acı günde Kırım Tatarlarının yanında olduğunu belirterek, “Bugün Kırımlıların sürgününün yıl dönümü. Binlerce insanın hayatına ve kaderlerinin mahvolmasına sebep olan bu korkunç suçu hatırlıyoruz. Acıların geride kaldığını zannediyorduk. Ancak 2014 yılında birçok Ukraynalı ve Kırımlı kaldığı toprakları tekrar terk etmek zorunda bırakıldı. Kalmak zorunda olanlarda gözaltına alınarak ve yapılan aramalarla mağdur edildi. Biz Kırım'ın tekrar Ukrayna'ya döneceği günün geleceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tatarca ifadeler kullanan Zelenskiy, “Kırımlılar ve Ukraynalılar bir gün evlerine dönecek, tek masa etrafında toplanacaklar ve hep birlikte ‘Bizim ve sizin azatlığınuz içün' diyecekler. Soykırımda hayatını kaybeden Kırımlıları anıyoruz” şeklinde konuştu.

18 Mayıs 1944 tarihinde, 450 bin Kırım Tatarı bulunduğu topraklardan Sovyetler Birliği yönetiminin agresif ve ırkçı politikaları sebebiyle göç etmeye zorlanmış ve Sovyet Ordusu tarafından zorla trenlere bindirilerek Özbekistan, Sibirya, Kazakistan'a sürülmüştü. Kırımlı tarihçilerin araştırmaları sonucunda göçe zorlanan halkın yarısının göç esnasında açlıktan ve soğuktan hayatını kaybettiği belirtiliyor.

2014 yılında ise, Rusya Federasyonu tarafından Kırım'ın da dahil olduğu Ukrayna'nın doğusuna ve güneyine yapılan işgal sonucu, Kırımlılar bir kez daha Ruslar tarafından ana vatanlarından edildi. Ukrayna Meclisi tarafından 12 Kasım 2015 tarihinde alınan kararla 1944 yılındaki bu soykırım kabul edilerek, 18 Mayıs resmi olarak Kırım Tatarlarının Sürgün Günü ilan edildi.

Bekir Keskin

