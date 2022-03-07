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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Rusya'nın cüretkarlığı yaptırımların yeterli olmadığını gösteriyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Rusya'nın cüretkarlığı yaptırımların yeterli olmadığını gösteriyor'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Rusya'nın cüretkarlığı yaptırımların yeterli olmadığını gösteriyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı tarafından Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlara rağmen Rusya’nın bundan ders çıkarmadığını savunurken, Hıristiyanlar için kutsal bir gün olan Pazar gününde Ukraynalıların kendilerine yapılan saldırıları affetmeyeceğini belirterek, "Topraklarımıza düşen 500 roketi affetmeyeceğiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Rusya'nın cüretkarlığı yaptırımların yeterli olmadığını gösteriyor"' - Tıkla İzle

Ukrayna Devlet Başkanı Vadimdir Zelenskiy, Rusya'nın kendi topraklarına saldırılarının 11. gününde yine Ukrayna halkına seslendi. Pazar gününün Hıristiyanlar için kutsal bir gün olduğunu belirten Zelenskiy, "Bugün tüm insanlardan ve tanrıdan af dilediğimiz gün. Ama bugünü bazı insanlar hatırlamadı" ifadelerini kullandı.

Bugüne rağmen Ukraynalıların kendilerine yapılan saldırıları affetmeyeceğini vurgulayan Zelenskiy, "Affedilmeyeceğiz! Yıkılan evlerimiz için affetmeyeceğiz. Topraklarımıza düşen 500 roketi affetmeyeceğiz. Silahsız insanların kurşunlanmasını affetmeyeceğiz. Yüzlerce mağduru, binlerce acıyı affetmeyeceğiz ve Tanrı bugün, yarın ve hiçbir zaman affetmeyecek! Affetmek yerine kıyamet kopacak. Bundan eminim" dedi.

"Rusya'nın cüretkarlığı yaptırımların yeterli olmadığını gösteriyor"

Rusya'nın ülkesinde insanlık suçu işlediğini ve Lahey'de yargılanması için başvuru yaptıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Henüz hiçbir dünya liderinden, hiçbir Batılı politikacıdan bu duyuruya bir tepki duymadım. Saldırıyı kimin planladığını en yukarıdan aşağıya kadar biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ve hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Mahkeme seni bekliyor" ifadelerini kaydetti.

Ayrıca Rusya'nın yaptırımlardan bir ders çıkarmadığına dikkat çeken Zelenskiy, "Saldırganın cüretkarlığı, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların yeterli olmadığını, çünkü anlamadıklarını, hissetmediklerini, dünyanın gerçekten kararlı olduğunu, dünyanın gerçekten bu savaşı durdurmak istediğini görmediklerinin açık bir işaretidir" şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sözlerinin devamında Ukrayna'da, Rus ordusuna karşı direnen tüm kentlerin isimlerini ve Belediye Başkanları'nı sayarak her birine teşekkür etti. Zelenskiy ayrıca Ukrayna'da direnişlerine devam eden kentler için, "Kahraman kent" ünvanı verildiğini de duyurdu.

Erhan Altıparmak
 

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