Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için resmi başvuruyu imzaladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın beşinci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesi yolunda ilk adımı atarak, resmi başvuru dilekçesini imzaladı. Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal de imza töreninde yanında bulunan Zelenskiy, sosyal medya hesabından başvuru dilekçesini imzaladığı anları paylaşarak, "Bugün Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olabilmesi için dilekçeyi imzaladım. Bunun gerçek olduğuna eminim" ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin