Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Ülkemizin doğusunda önemli sonuçlarımız var'

Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Rusya topraklarına katmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin doğusunda önemli sonuçlarımız var. Bu konuda zaten yeterince kamu bilgisi var. Herkes Donetsk bölgesindeki Liman'da neler olduğunu duydu. Bunlar bizim için çok şey ifade eden adımlar" dedi.

"Ukrayna kendini savunmak için yeni kararlar aldı"

Zelenskiy, Ukrayna'nın yeni savunma kararları aldığını belirterek, "Tüm topraklarımızı özgürleştirmeliyiz ve bu, uluslararası hukukun ve insani değerlerin Rusya kadar küstah bir devlet tarafından bile olsa hiçbir terör yanlısı devlet tarafından çiğnenemeyeceğinin en iyi kanıtı olacaktır. Bugün Ukrayna kendini savunmak için kararlar aldı. Hepsi hayata geçirilecek. Tek bir şey için çalışıyoruz. Zafer!" ifadelerini kullandı.

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