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Ukrayna Devlet başkanı Zelenskiy'den Kiev'de önemli açıklamalar

Ukrayna Devlet başkanı Zelenskiy'den Kiev'de önemli açıklamalar
Ukrayna Devlet başkanı Zelenskiy'den Kiev'de önemli açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Kiev'de düzenlediği basın toplantısından önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya’nın durdurulmaması halinde Berlin’e kadar ilerleyebileceğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu açıkladı.Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önkoşulsuz olarak konuşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın durdurulmaması halinde Berlin'e kadar ilerleyebileceğini ifade ederek, “Biz, Rusya ve medeniyet arasındaki savunmayız” dedi.

Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı Ukrayna üzerinde uçuşu yasak bölge çağrısını yineledi. Zelenskiy ayrıca “Savaştan önce yaptırımların (Rusya'ya) uygulanması için yalvardım. Dünya Ukrayna konusunda çok geç kaldı” 

Zelenskiy, Rusya'nın hedefinin Ukrayna'ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi ve Ukrayna'nın sadece barış istediğini ifade etti.

 Zelenskiy, yeterli silahlarının olmadığının altına çizerek.“Uçaklara ihtiyacımız var. Çok fazla insanımızı kaybediyoruz. Bizim hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.

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