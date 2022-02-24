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Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Rusya'daki vatandaşlara çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Rusya'daki vatandaşlara çağrı
Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Rusya'daki vatandaşlara çağrı

Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus vatandaşlarını savaşa karşı tepkiye vermeye çağırarak, "Rusya'da insanlar sokağa çıkarak savaşa karşı tepkilerini göstermeliler" dedi. Zelenskiy konuşmasının sonunda ise her saat başı açıklama yapılacağını dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, "Askeri deneyimi olan herkes İçişleri Bakanlığına başvursun” sözleri ile halkı orduya katılmaya çağırdı.

“Rusya ile diplomatik bağları kopardık”

Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamasında, “Her Ukrayna vatandaşı ülkesini koruyacak. Bu sabah tarihe geçti. Ancak, bu tarih bizim için de Rusya için de öncekilerden farklı. Ukrayna özgürlüğünü savunmaktadır. Rusya, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının yaptığı gibi ülkemize sabah saatlerinde korkakça saldırmıştır” dedi. Zelenskiy ayrıca açıklamasında, “Rusya ile diplomatik bağları kopardık” sözlerine yer verdi.

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