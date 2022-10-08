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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak'tan 'Kırım' açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak'tan 'Kırım' açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak'tan 'Kırım' açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan ve Kerç Boğazındaki Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamayı "başlangıç" olarak nitelendirdi ve "yasa dışı olan her şey yok edilmeli" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor. Rusya köprüdeki patlamaya yakıt tanklarındaki yangının neden olduğunu belirtirken, olayın saldırı olup olmadığını araştırıyor.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise patlamaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Podolyak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu başlangıç" ifadelerini kullandı. Podolyak, "Yasadışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli" dedi.

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