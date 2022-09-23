Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak: 'Esir takasında Türkiye önemli bir rol oynadı'

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir takası süreciyle ilgili Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde süreç ile ilgili detaylar verdi. Sözlerinin devamında aracı ülkelerin çabalarıyla esir takasının gerçekleştiğini vurgularken Türkiye'nin çabalarından da övgüyle bahseden Yermak, "Türkiye dün de çok önemli bir rol oynadı. Takasın son kısmı doğrudan Ankara'da gerçekleşti. Türk tarafı başta olmak üzere ortaklarımızın yer aldığı uluslararası temaslarımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli iletişim halinde olmamız çok önemliydi" şeklinde konuştu.

Esir takası sürecince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında da sürekli telefon trafiği yaşandığını da bildiren Yermak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce Zelenskiy ile görüştü, bunlar kişisel görüşmeler ile kişisel garantilerdir ve yaşananlarda (takas yapılması) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel varlığı ve her şeyden önce vatandaşlarımıza Türkiye'deki güvenlikleri için garantiler verdiğini burada belirtmek isterim" dedi.

Erhan Altıparmak



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