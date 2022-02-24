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Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı: Rus tankları Luhansk bölgesinde sınırı geçti

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı: Rus tankları Luhansk bölgesinde sınırı geçti
Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı: Rus tankları Luhansk bölgesinde sınırı geçti

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı, Rus tanklarının ayrılıkçı Luhanks yönetimindeki sınırı geçtiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı: Rus tankları Luhansk bölgesinde sınırı geçti - Tıkla İzle

Rusya tarafından Ukrayna'ya operasyon emrinin verilmesinin ardından ülkenin birçok şehrine saldırılar başladı. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, “Rus tankları ayrılıkçı Luhansk bölgesindeki Krasna Talivka, Milove ve Horodyshche'den giriş yaptı. Askeri çatışmalar bu bölgelere doğru devam ediyor. Ukrayna silahlı kuvvetleri ise savunma yapmayı sürdürüyor” denildi. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı ayrıca tankların sınırı geçtiği anlara ait görüntüleri resmi sitesinde paylaştı.

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