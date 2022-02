Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Dünyanın Ukrayna'ya güvenlik borcu var”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuştu. Her geçen saat Ukrayna halkının karşısındaki tehdidin arttığını ifade eden Kuleba, “Uluslararası toplumun bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler sadece burada yaptığı kınamalarla değil somut adımlarla kanlı Rus savaş makinesinin önüne geçmeli” dedi.

“Ukrayna diplomasiye inanmaktadır”

Ukrayna'nın kan dökülmesini istemediğin vurgulayan Kuleba, “Ukrayna ve dünya bunu istemiyor. Bu konuda Rusya'yı durdurmak için yardımınıza ihtiyacımız var. Ukrayna diplomasiye inanmaktadır. Siyasi, barışçıl ve diplomatik çözümlere alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Hala diplomasinin son sözü söylemesi için bir fırsatımız var” dedi.

“Rusya açıklama yapmaktan kaçınıyor, sadece tehditlerle yanıt veriyor”

Rusya'nın diplomasiye sığınarak on binlerce askerini Ukrayna sınırına getirdiğini ifade eden Kuleba, “Bu rakam 150 binin üzerinde şu an. Rusya açıklama yapmaktan kaçınıyor, sadece tehditlerle yanıt veriyor. Karadeniz'de en az 46 savaş gemisi konuşlandırdı ve tatbikat bahanesiyle limanları ablukaya aldı. Bu uluslararası yasaların ihlalidir. Ukrayna tarafından Donbass bölgesinde yapıldığı iddia edilen saldırıların hepsini yalanıyoruz. Gerginliğin diploması ile çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Rusya uluslararası hukuku ortadan kaldırmaya çalışmaktadır”

Rusya tarafından atılan top mermileriyle bir anaokulunun vurulduğunu aktaran Kuleba, “Tüm bu korkunç örneklere her gün yenileri ekleniyor. Dünyada ve Avrupa'da yaşanılacak barışçıl gelecek bugün buraya bağlı. Rusya uluslararası hukuku ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Diplomasi ve uluslararası hukukla Rus saldırganlığını durdurmamız gerekiyor” dedi.

“2014 yılından bu yana 64 binden fazla insan Kırım'dan ayrılmak zorunda kaldı”

Birleşmiş Milletler'in sayısız kere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade ettiğini hatırlatan Kuleba, “BM, Rusya'nın Ukrayna'nın topraklarını işgalini kınamıştır. 2014 yılından bu yana 64 binden fazla insan Kırım'dan ayrılmak zorunda kaldı. Yaşadıkları korku etnik ve dinsel ayrılıklar nedeniyle bulundukları yerleri terk etmek zorunda kaldı” dedi.

“Rusya tüm dünyaya şantaj yapıyor”

Rusya'nın tüm dünyaya şantaj yaptığını belirten Kuleba, “Tüm dünya Rusya'nın global bir şantaj yaptığını görüyor. Kırım dosyasını kapatmak için tüm dünyaya şantaj yapıyor. Ukrayna küresel güvenliğe tarihi bir katkıda bulunmuştur. Bizim güvenliğimizin sağlanması konusunda dünyadan yardım istiyoruz. Dünyanın Ukrayna'ya güvenlik borcu vardır” dedi.

“Rusya'nın diplomasiye geri dönmesi için çalışmaya devam edeceğiz”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun (BMGK) 5 daimi üyesi ve Türkiye'nin katılımıyla yapılacak formatı ortaya koymak istediklerini aktaran Kuleba, “Rusya'nın diplomasiye geri dönmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Ukrayna'yı korumak ve Rusya'yı caydırmak için elinizden geleni yapmanızı istiyorum. Tüm devletleri ve uluslararası toplulukları bölgedeki değişen devlet yönetimi konularını kabul etmemesini talep ediyoruz. Güçlü yaptırımlarla Moskova'yı hala saldırgan tavırlarından vazgeçtirebiliriz” dedi.

“Topraklarımızı Rusya'dan korumaya hazırız”

Rusya'nın Ukrayna topraklarından askerlerini çekmesi gerektiğini vurgulayan Kuleba, “Biz Ukraynalılar barış istiyoruz ve problemlerin diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz. Her türlü senaryoya hazırız topraklarımızı Rusya'dan korumaya hazırız. Olası bir durumda meşru müdafaa hakkımızı kullanmaya hazırız. Rusya ile aranızda nasıl bir ilişki olursa olsun onu durdurmak sizin görevinizdir" dedi.

