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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Rus aşısı, bizim için hibrit silahlarından birisi'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Rus aşısı, bizim için hibrit silahlarından birisi'
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Rus aşısı, bizim için hibrit silahlarından birisi'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya tarafından korona virüse karşı üretilen aşının, kendileri için bir hibrit silah olduğunu ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kendileri için hibrit silah olduğunu ifade etti. Bakan Kuleba, “Aşıyı elde etmenin bazı yolları var. Ya Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) üzerinden talep de bulunacaksınız ya da üreticilerle doğrudan irtibat kurarak onlardan satın alacaksınız. Rus aşısına gelince, bu bizim karşımızdaki hibrit silahlarından birisidir” dedi.

“16 milyon doz aşıyı ücretsiz alacağız”

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde COVAX'tan 8 milyon doz aşıyı ücretsiz alacağını duyurmuştu. Devlet Bakanı Oleg Nemchinov aşı hakkındaki gelişmeler ile ilgili yaptığı açıklamada, “Önceki anlaşmalarımızda 4 milyon vatandaşımız için gerekli olan 8 milyon doz aşıyı ücretsiz alacaktık ancak bu 2 katına çıktı ve 8 milyon vatandaşımız için 16 milyon doz aşıyı COVAX'tan ücretsiz alacağız. Daha sonra Amerika'da, Kanada'da ve Avrupa Birliği'nde onay almış aşıları kendimiz temin ederek vatandaşlara sunacağız” ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin

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