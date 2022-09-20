Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek'

Ukrayna'da 2014 yılında başlayan iç savaşın ardından 2015 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden, Rusya'nın resmen tanıdığı Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya bağlanma konusunda referandum düzenleme kararı almıştı. Bu karara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, "Sahte 'referandumlar' hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Herhangi bir hibrit 'seferberlik' de olmayacak. Rusya, Ukrayna topraklarının bazı kısımlarını yasadışı olarak işgal eden bir saldırgan oldu ve olmaya da devam ediyor. Ukrayna, topraklarını özgürleştirme hakkına sahiptir ve Rusya ne derse desin onları özgürleştirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Donetsk ve Luhansk için referandum kararı

Ukrayna'da 2014 yılında başlayan iç savaşın ardından 2015 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden, Rusya'nın resmen tanıdığı Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya bağlanma konusunda referandum düzenleme kararı almıştı. Rusya işgali altındaki Herson, Zaporijya ve Melitopol bölgeleri halk kongreleri de Donetsk ve Luhansk'ın Rusya'ya katılım için referandum düzenleme kararını ele alırken, bu bölgelerden de referandum düzenlenmesine destek kararları çıkmıştı. Luhansk ve Donetsk bölgeleri tarafından yapılan ayrı açıklamalarda önümüzdeki 23 Eylül ile 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenleneceği kararı duyurulurken, Luhansk'tan yapılan açıklamada, "Halk Konseyi üyeleri gerçekleştirdikleri toplantı sırasında, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'nun parçası olarak Rusya Federasyonu'na bağlanması konusundaki referanduma ilişkin yasayı kabul etmişlerdir" denilmişti. Donetsk Bölgesi Başkanı Denis Puşilin de düzenlenen halk kongresinde yaptığı konuşmada, "Donbass eve dönüyor. Bunun zamanında olduğunu düşünüyorum. Katılacak tüm vatandaşlar için sağlamamız gereken güvenliği göz önünde bulundurarak bir oylama yapılacak. Sevgili Vladimir Vladimiroviç (Putin), referandumdan olumlu bir karar çıkması halinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bir an önce Rusya Federasyonu'na katılması konusunu değerlendirmenizi rica ediyorum" demişti.

Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde alınan referandum kararlarının ardından, bu kararlarını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Özel askeri harekatın en başından ve öncesinden itibaren halkların geleceklerine karar vermeleri gerektiğini söyledik. Donbass halkları, kendi geleceklerinin efendisi olmak istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.