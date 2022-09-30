Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Ukrayna için hiçbir şey değişmedi'

Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Rusya topraklarına katmasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan yeni açıklama geldi. Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini kendi topraklarına katarak, sahada fiziksel olarak bile kontrol edemediği bölgeleri ele geçirmeye çalışıyor. Ukrayna için hiçbir şey değişmedi. Topraklarımızı ve halkımızı özgürleştirmeye, toprak bütünlüğümüzü geri kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasına yönelik anlaşmaları bugün imzalamıştı.



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