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Ukrayna, Donets nehrini geçmeye çalışan Rus askerlerini pusuya düşürdü

Ukrayna, Donets nehrini geçmeye çalışan Rus askerlerini pusuya düşürdü
Ukrayna, Donets nehrini geçmeye çalışan Rus askerlerini pusuya düşürdü

Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin Donets nehrini aşmak için kurduğu duba köprüyü hava uçurarak Lysychansk'a geçişi önledi.

Ukrayna, Donets nehrini geçmeye çalışan Rus askerlerini pusuya düşürdü - Tıkla İzle

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 79 gündür sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin doğusundaki Seversky Donets nehrini geçmeye çalışan Rus askerlerinin girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Rus askerlerinin tanklar, piyade savaş araçları ve zırhlı personel taşıyıcıları da dahil olmak üzere onlarca araçla nehri geçmeye başladığı, bu sırada Ukrayna kuvvetlerinin nehre önceden kurulan duba köprüsünü havaya uçurduğu belirtildi. Pusuya düşürülen Rus ordusunun onlarca askerini ve aracını kaybederek ağır zayiata uğradığı ifade edildi.

Rus ordusunun amacının nehri geçerek Luhansk bölgesindeki Lysychansk kentini kuşatmak olduğu aktarıldı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun asker kayıplarını telafi etmek için büyük ihtimalle Siversky Donets nehrine yeniden konuşlanacağı uyarısında bulundu.

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