İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ukrayna esir aldığı Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı

Ukrayna esir aldığı Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı
Ukrayna esir aldığı Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, çatışmalarda esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı.

Ukrayna esir aldığı Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı esir alınan Rus askerlerinin görüntüsünü yayınladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayılan videoda, Rus askerlerinin Ukrayna'daki hastanelerde tedavi edildiği görüldü. Rus askerlerinin Ukraynalı askerlerle diyalogları da görüntülere yansıdı. Bir Ukraynalı askerin "Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler biliyorsunuz değil mi?" sorusuna Rus askerler, "Evet biliyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. 15 kişiydik yardım istedik. Daha sonra bağlantıyı kaybettik. Teknik ekipmanlarımız da yandı" şeklinde cevap verdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, tedavilerine devam edilen Rus askerlerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bekir Keskin
 

İLGİLİ HABER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklama
İLGİLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Ordumuz ve halkımız olmadan Avrupa asla güvenli bir yer olmayacak Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: 'Ordumuz ve halkımız olmadan Avrupa asla güvenli bir yer olmayacak'
İLGİLİ HABER
Fransadan, Ukraynaya savunma teçhizatı desteği geldi Fransa'dan, Ukrayna'ya savunma teçhizatı desteği geldi
İLGİLİ HABER
BM, Ukraynada şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu BM, Ukrayna'da şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu
İLGİLİ HABER
Varşovada devlet binalarına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı Varşova'da devlet binalarına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.