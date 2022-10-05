Ukrayna First Lady'si Zelenska esir takasında kurtarılan Azov komutanlarıyla İstanbul'da bir araya geldi

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraflar yayınlayan Zelenska, "Türkiye'de 'Azov kahramanlarıyla bir araya geldik. Çaba ve dayanıklılık için şükranlarımızı dile getirdik. Andriy Yermak, aileleri ile (askerlerin) bir toplantı düzenlenmesine yardımcı oldu. Bugün önemli bir gün ama daha alınacak uzun bir yol var. Ukrayna, özgürlüğü ve herkesin evine dönmesi için mücadele edecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye getirilen askerlerin aileleri ile birlikte güvende olduğunu belirten Zelenska, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvencesiyle tamamen güvendeler. Uygun koşullar sağlandı ve şimdi akrabalarını görebiliyorlar. Aylarca birbirlerini göremediler ve şimdi tekrar aileleriyle olmalarını sağlayan herkese teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.

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