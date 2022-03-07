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Ukrayna, gıda kıtlığı riskine karşı bazı ürünlerin ihracatını askıya aldı

Ukrayna, gıda kıtlığı riskine karşı bazı ürünlerin ihracatını askıya aldı
Ukrayna, gıda kıtlığı riskine karşı bazı ürünlerin ihracatını askıya aldı

Ukrayna hükümeti, Rusya ile devam eden savaşın ardından ülkede gıda kıtlığı riski nedeniyle, aralarında et, yulaf ve şeker dahil olmak üzere bazı gıda ürünlerinin ihracatını askıya alma kararı aldığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Ukrayna hükümetinden, ülkede gıda kıtlığı yaşanma riski nedeniyle bazı gıda maddelerinin ihracatına ilişkin yeni bir karar geldi. Kiev hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle ülkede gıda kıtlığı riskine karşın, bazı gıda ürünlerinin ihracatının askıya alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Kiev hükümeti, "et, çavdar, yulaf, karabuğday, şeker, darı ve tuz" ihracatının durdurulacağını, buğday, mısır, kümes hayvanları, yumurta ve yağ ihracatına ise ancak Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'n onay vermesinin ardından izin verileceğini kaydetti.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ise yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna'ya ihtiyacı olan her şeyi sağlamalıyız. Hükümet, üretimleri için bir dizi sosyal açıdan önemli mal ve hammaddenin ihracatını kısıtlama kararı aldı. Gıda güvenliğinin kontrolü şu anda Ekonomi Bakanlığı'nın önceliklerinden biridir" dedi.

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