Ukrayna, Gostomel Askeri Havaalanı'nı Rusların elinden geri aldı

Rusya'nın saldırılarından sonra birçok stratejik noktaların ve tesislerin kontrolünü kaybeden Ukrayna en önemli havaalanlarından biri olan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı'nı Rus birliklerinden geri alındığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanlarından Oleksiy Arestovych, havaalanının geri kazanılması için Ukrayna askerlerinin gösterdiği çabanın sonuç verdiğini aktararak, “Artık (Rus saldırısını) geri püskürttük. Gostomel Havaalanı bizim! Rus çıkarma birlikleri imha edildi!” ifadelerini kullandı.

Rus birlikleri gün içinde başkent Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 10 kilometre uzaklıktaki Gostomel Antonov Askeri Havaalanı'nın kontrolünü ele almış, daha sonrasında Ukrayna askerleri havaalanını Rusların elinden geri almak için operasyon başlatmıştı.

Rus birliklerinin, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolünü hala elinde tuttuğu ifade edildi.

Erhan Altıparmak