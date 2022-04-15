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Ukrayna Güney Operasyon Komutanı Nazarov: 'Ruslar saldırı için yeniden hazırlanıyor'

Ukrayna Güney Operasyon Komutanı Nazarov: 'Ruslar saldırı için yeniden hazırlanıyor'
Ukrayna Güney Operasyon Komutanı Nazarov: 'Ruslar saldırı için yeniden hazırlanıyor'

Ukrayna Güney Operasyon Komutanı Vladislav Nazarov, "Ruslar saldırı için yeniden hazırlanıyor" dedi.

Ukrayna Güney Operasyon Komutanı Nazarov: 'Ruslar saldırı için yeniden hazırlanıyor' - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Güney Operasyon Komutanı Vladislav Nazarov, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Nazarov, Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi olan Moskova'nın vurulduğunu belirterek, "Karadeniz operasyonel bölgesinde, Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi olan kruvazör Moskova, gemi füzeleri Neptün ile vuruldu. Kruvazör ciddi hasar aldı ve yangın çıktı. Gemidekiler yardım etmeye çalıştı ancak fırtına şiddetliydi. Cephane patlaması kruvazörü ters çevirdi ve batmaya başladı" dedi.

"Düşman yeniden toplanıyor"

Nazarov düşmanın yeni bir saldırıya hazırlandığını söyleyerek, "Karadeniz operasyonel bölgesinde, düşman gemileri manevra yapıyor, yeniden hazırlanıyor. Ukrayna limanlarını izole etmeye devam ediyor ve aynı zamanda yeterince yüksek bir seviyede füze saldırıları ihtimali de var. Genel olarak şu an için güney bölgesindeki durum istikrarlı ve kontrol edilebilir" ifadelerini kullandı.

Abdullah Ünver
 

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