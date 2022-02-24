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Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı

Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı
Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı

Rusya-Ukrayna arasında gerçekleştirilen saldırıların ardından Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı.

Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı - Tıkla İzle

Rusya- Ukrayna arasında devam eden saldırıların ardından vatandaşlar, sirenlerin çaldığı ve patlama seslerinin yükseldiği başkent Kiev'den ayrılmaya başladı. Halkın, bankamatik, önlerinde uzun kuyruklar oluşturarak paralarını çekmeye çalıştıkları ve valizini hazırlayanların metro istasyonlarına akın ettikleri görüldü. Ukrayna halkının, savaş korkusuyla market önlerinde de yoğun kalabalık oluşturdukları görüldü.

Başkent Kiev'de caddeler ve şehrin en işlek sokakları birkaç araç ve valizleri ile koşuşturan insanlarla doldu. Esnafın, dükkanlarını kapattığı ve halkın korku içinde ya sığınaklara indiği ya da şehri terk etmeye çalıştığı bildiriliyor.

Ali Osman Akın - Bekir Keskin- Feyzullah Kahraman

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